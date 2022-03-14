Индия и Россия могут перейти на расчеты в национальных валютах, пишут СМИ

Индия и Россия изучают возможность перехода к расчетам не в долларах или евро, а в рублях и рупиях. Как передает Арменпресс, об этом пишет издание MInt со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Как уточняет СМИ, страны рассматривают вариант с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты. Согласно планам, для совершения платежей российскому банку нужно будет открыть счет в индийском, а индийскому — в российском.

"Мы можем рассмотреть систему плавающего обменного курса. За точку отсчета можно взять третью валюту, например юань", — сказал один из чиновников, добавив, что такой механизм не потребует привязки обменного курса к какой-либо валюте.

В статье также отмечается, что оплата в рупиях и рублях ранее применялась в небольших масштабах, в частности для поставок чая. Меры по укреплению такого способа имеют ключевое значение для возобновления торговли с Россией, так как Индия закупает у нее продукцию в сфере обороны и ядерной энергетики, и не только. Москва же импортирует фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для отрасли машиностроения.

Платежи на сумму порядка 500 миллионов долларов, предназначенные для индийских экспортеров за товары, уже отправленные в Россию, на сегодня заблокированы, подытожило Mint.