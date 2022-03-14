Инвестиционный комитет оценит первоочередность общественных инвестиций: Никол Пашинян

14 марта состоялось первое заседание Инвестиционного комитета под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. В заседании приняли участие вице-премьеры РА, руководитель Аппарата премьер-министра, министры экономики и финансов, заместители министров юстиции, экономики и чрезвычайных ситуаций и другие должностные лица. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, открывая обсуждение, премьер-министр отметил: «Уважаемые коллеги, мы начинаем первое заседание Инвестиционного комитета по управлению общественными инвестициями. Напомню, что данный орган создан для оценки первоочередности общественных инвестиций, капитальных вложений, чтобы иметь возможность руководствоваться максимальным коэффициентом эффективности при принятии решений, а также ставить эту работу в контекст бюджетного планирования. На заседании Инвестиционного комитета был рассмотрен ряд вопросов повестки дня.