В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

Более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома в результате конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в опубликованном в понедельник в газете Corriere della Sera интервью Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди.

"Более 5 млн человек на Украине, 10-15% населения, лишились крова, из которых половина уже покинули страну, но такими темпами еще 3 млн уедут в ближайшие дни", - сказал Гранди.

По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины "находятся в отчаянном положении из-за последствий войны". "Более всего поражает, как такая ситуация создалась всего за две недели", - добавил он, отметив, что "этот миграционный кризис самый серьезный" после Второй мировой войны. Верховный комиссар также отметил, что пока с ним в целом удается справляться благодаря тому, что "у украинцев тесные связи с Европой, где укоренилась украинская община".

"С этой точки зрения их временный прием упрощается, пока по крайней мере не нужны большие центры приема. Но мы должны смотреть, как будет развиваться ситуация, особенно, если бомбардировки будут расширяться на западные части страны", - сказал Гранди.

Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявляла, что в продовольственной помощи нуждаются 3-5 млн человек на Украине.