Ряд автодорог Армении закрыт для всех видов транспорта

По состоянию на 14:50 14 марта перевал Варденяц, автодороги Гндеваз-Джермук и Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент. На участке дороги Горайк-Зангер в Сисиане образовался затор транспортных средств, из-за чего дорога от перекрестка Джермука до Сисиана закрыта для всех видов транспорта.

Из-за метели и низкой видимости Сараванский перевал закрыт для транспортных средств с прицепом, для легковых автомобилей труднопроходим.

Серпантин Степанавана труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Серпантины Дилижана и Спитака закрыты для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.