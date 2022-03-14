Армен Григорян встретился со специальным представителем ЕС по вопросам кризиса на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром

14 марта секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, на встрече присутствовали и глава Офиса ЕС в Армении Андреа Викторин, и руководитель Аппарата спецпредставителя ЕС, политический советник Бьорн Кунье.

В ходе встречи стороны коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе, предпринятых шагов по повышению уровня безопасности и стабильности границы. В этом контексте была подчеркнута необходимость начала процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Генеральный секретарь Совета безопасности представил гуманитарный кризис и ситуацию с безопасностью в Нагорном Карабахе. Собеседники подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.