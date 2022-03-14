Михаил Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров с Россией
13:11, 14 Март, 2022
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров с Россией.
Как передает «Арменпресс», об этом Подоляк написал на своем Telegram канале.
«Переговоры, четвертый раунд о мире, прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности», - написал Михаил Подоляк.
Он также сообщил, что переговоры будут проходить в формате видеоконференции.
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