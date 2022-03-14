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Михаил Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров с Россией

Михаил Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров с Россией

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров с Россией.

Как передает «Арменпресс», об этом Подоляк написал на своем Telegram канале.

«Переговоры, четвертый раунд о мире, прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности», - написал Михаил Подоляк.

Он также сообщил, что переговоры будут проходить в формате видеоконференции.


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