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Председатель комиссии по защите прав человека обратила внимание международных партнеров на гуманитарную проблему Арцаха

Председатель комиссии по защите прав человека обратила внимание международных партнеров на гуманитарную проблему Арцаха

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян письменно обратилась к международным партнерам по защите прав человека, обратив их внимание на гуманитарный кризис в Арцахе, и на то, что Азербайджан не позволяет восстановить поврежденный газопровод и обеспечить население газом. Как передает «Арменпресс», Тагуи Товмасян сообщила об этом на заседании комиссии.

«Гуманитарный кризис в Арцахе углубляется. Газоснабжения нет в Арцахе уже больше недели. Азербайджанские ВС запрещают российским миротворцам приближаться к поврежденному участку трубопровода, и ремонт этого участка трубопровода невозможен. В результате сегодня в Арцахе есть проблемы с транспортом, на ряде производств, с производством хлеба. Это очень  серьезно и тревожно, в связи с чем, я направила ряд писем своим международным партнерам по правам человека, прося их обратить на это внимание и срочно отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе», - сказала Товмасян.

По мнению депутата, если это сохранится и в ближайшее время, в Арцахе наступит энергетический кризис, так как электроэнергия подается в перегруженном режиме, и объемы этой производительности не могут быть задействованы длительное время. Она не исключила и возможной проблемы в Арцахе с электроэнергией.

«В связи с этим желаю еще раз обратить всеобщее внимание на гуманитарный кризис в Арцахе», - сказала Тагуи Товмасян.


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