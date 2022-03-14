Председатель комиссии по защите прав человека обратила внимание международных партнеров на гуманитарную проблему Арцаха

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян письменно обратилась к международным партнерам по защите прав человека, обратив их внимание на гуманитарный кризис в Арцахе, и на то, что Азербайджан не позволяет восстановить поврежденный газопровод и обеспечить население газом. Как передает «Арменпресс», Тагуи Товмасян сообщила об этом на заседании комиссии.

«Гуманитарный кризис в Арцахе углубляется. Газоснабжения нет в Арцахе уже больше недели. Азербайджанские ВС запрещают российским миротворцам приближаться к поврежденному участку трубопровода, и ремонт этого участка трубопровода невозможен. В результате сегодня в Арцахе есть проблемы с транспортом, на ряде производств, с производством хлеба. Это очень серьезно и тревожно, в связи с чем, я направила ряд писем своим международным партнерам по правам человека, прося их обратить на это внимание и срочно отреагировать на гуманитарный кризис в Арцахе», - сказала Товмасян.

По мнению депутата, если это сохранится и в ближайшее время, в Арцахе наступит энергетический кризис, так как электроэнергия подается в перегруженном режиме, и объемы этой производительности не могут быть задействованы длительное время. Она не исключила и возможной проблемы в Арцахе с электроэнергией.

«В связи с этим желаю еще раз обратить всеобщее внимание на гуманитарный кризис в Арцахе», - сказала Тагуи Товмасян.