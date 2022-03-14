В ЕС заявили, что вступление НАТО в конфликт вокруг Украины чревато мировой войной

Вступление НАТО в конфликт вокруг Украины может обернуться началом третьей мировой войны. Как передает Арменпресс, об этом такое мнение выразил председатель Евросовета Шарль Мишель в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais.

"Мы делаем все возможное, чтобы не усугублять конфликт, - утверждал он. - Россия - ядерная держава, и мы прекрасно понимаем, что если этот конфликт превратится в [конфликт] НАТО против России, то мы придем к третьей мировой войне".

"Я нахожусь в постоянном контакте с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, - уточнил Мишель. - Это правда, что он хотел большего. Но расширение [ЕС] - это деликатный вопрос, по которому не все европейские страны имеют одинаковое мнение". "Мы также должны принимать во внимание страны, с которыми уже начался процесс вступления, - добавил глава Евросовета. - Мы должны поддерживать наших партнеров, которые смотрят в свободный мир". "Соглашения об ассоциации имеют огромный потенциал, который недооценивается", - подчеркнул он.

В конце февраля Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении Украины к сообществу. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.