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В Арцахе не зафиксировано существенных нарушений режима прекращения огня: Армия обороны Республики Арцах

В Арцахе не зафиксировано существенных нарушений режима прекращения огня: Армия обороны Республики Арцах

Днем 13 марта, в ночь с 13 на 14 марта оперативно-стратегическая обстановка на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения была относительно стабильной. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.

Отмечается, что существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.


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