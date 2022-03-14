Блинкен обсудил с Кулебой дипломатические возможности завершения конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив с ним дипломатические усилия, направленные на то, чтобы завершить конфликт. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил Госдепартамент США.

"Сегодня государственный секретарь США <...> говорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы выразить постоянную поддержку народу и правительству Украины и осудить продолжающиеся нападения Российской Федерации на украинские города, в результате которых гибнет все больше гражданских лиц", - говорится в распространенном пресс-релизе Госдепа.

В нем подчеркивается, что стороны обсудили дипломатические усилия, которые позволили бы прекратить конфликт на Украине.

Ранее в воскресенье в интервью телекомпании CBS глава МИД Украины заявил, что считает самым неотложным вопросом процесса оказания иностранной военной помощи Украине предоставление Киеву истребителей.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.