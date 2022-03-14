На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.

Перевал Варденяц и автодорога Берд-Чамбарак закрыты для всех видов транспорта.

Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомашин, труднопроходим для других транспортных средств.

Дороги Сараван-Зангер и города Джермук Вайоц Дзорской области закрыты для грузовых автомашин с прицепами, труднопроходимы для других транспортных средств.

Для грузовых автомашин труднопроходимы автодорогаэи: к Татеву Сюникской области, Спитака Лорийской области, Сараван-Зангер, Джермук Вайоц Дзорской области, Степанавана и Алаверди Лорийской области.

На отрезке Сараван-Зангер, в Сюнике (за исключением города Сисиан), в Арарате (за исключением города Арарат), в городах Раздан, Чаренцаван Котайкской области, в Мартуни, Гаваре, Севане Гегаркуникской области, в селе Елпин Вайоцдзорской области, в Талине, Апаране, Арагаце Арагацотнской области, в Лори - идет снег, метель, туманы.

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, автодорога Степанцминда-Ларс из-за угрозы схода лавины закрыта для всех видов транспорта. На российской стороне скопилось около 274 грузовых автомобилей.