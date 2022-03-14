Армения получила 306 000 доз вакцины «Пфайзер»

13 марта в Армению поступила партия вакцины «Пфайзер», состоящая из 306 000 доз. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Это дар правительства США в рамках инициативы администрации Байдена-Харис «Сделать вакцину глобально доступной».

Помимо вакцины «Пфайзер», правительство США, с целью смягчения воздействия эпидемии COVID-19, предоставило правительству Армении содействие на более чем 15 млн долларов США, в частности:

12 000 ПЦР тестов, оборудование для тестирования, одноразовые принадлежности для тестирования для Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ РА;

Кислородные концентраты, артериальные пульсоксиметры, рентгеновское и ультразвуковое оборудование, аппараты ИВЛ, диагностическое и другое необходимое оборудование для процесса лечения;

Средства индивидуальной защиты: маски типа KN95, хирургические маски, спецодежду, защитные очки;

Дезинфицирующие средства и диспенсеры на основе спирта и хлора;

Обучение и техническое содействие персоналу, вовлеченному в вопросы формирования процедур, управления, лабораторных и клинических вопросов в работе, связанной с COVID-19, содействие в организации визита группы из Франции в составе 7 человек для реагирования на эпидемию COVID-19;

Содействие правительству РА в организации кризисной коммуникации, в частности, в разработке, распространении соответствующих материалов и обеспечении коммуникационного оборудования;

Психологическое, продовольственное и не продовольственное содействие уязвимым лицам;

Распространение информации, связанной с COVID-19, в том числе информации, основанной на доказательствах о вакцинации, направленной на ее стимулирование.

«Мы рады в рамках нашего сотрудничества обеспечить безвозмездную передачу Армении этой партии вакцины от COVID-19. Безопасная и эффективная вакцина необходима для прекращения эпидемии. Делая прививку, мы снижаем риск заражения COVID-19 и распространения инфекции. Вакцинация также помогает избежать острого течения и летального исхода в случае заражения», - сказала посол Линн Трейси.