Сборная Армении по боксу на чемпионате Европы Д-22 лет стартовала с победы

Армения на чемпионате Европы по боксу до 22 лет, проходящем в Хорватии, стартовала с победы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса.

Первым на ринг вышел Артур Шахбазян (63,5 кг), который с заметным преимуществом одержал красивую победу над представителем Латвии Ягорсом Мамасевсом. Он в 1/8 финала.

В составе команды Армении: Гаяне Тер-Барсегян (48 кг), Аревк Дохоян (52 кг), Элита Кочарян (60 кг), Сейран Егикян (48 кг), Генрик Саакян (52 кг), Эрик Тохян (54 кг), Руслан Асликян. (57 кг), Артур Саакян (60 кг), Артур Шахбазян (63,5 кг), Арутюн Акопкохян (67 кг), Нарек Закарян (71 кг), Вахтанг Арутюнян (75 кг), Гор Нерсисян (80 кг), Генрик Цгикян ( 86 кг) и супертяжеловес - Ованнес Папазян.