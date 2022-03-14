В ОБСЕ прокомментировали тревожные сигналы об уничтожении Азербайджаном историко-культурного наследия Арцаха

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всегда придавала большое значение защите и сохранению объектов культурного наследия. Об этом «Арменпресс» сообщили из польского председательства ОБСЕ, комментируя вопросы о местных и международных отчетах, заявлениях и тревожных сигналах по поводу уничтожения Азербайджаном армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, а также о возможных действиях структур ОБСЕ в связи с этим.

«Польское председательство в ОБСЕ считает защиту всех памятников истории и культуры нашим совместным обязательством», - заявили «Арменпресс» в Офисе действующего председателя ОБСЕ, напомнив, что еще в июне 1991 года на Краковском симпозиуме по культурному наследию тогдашние государства-участники СБСЕ обязались «стремиться защищать культурное наследие в соответствии с соответствующими международными соглашениями». Кроме того, государства-участники обязались тесно сотрудничать с религиозными конфессиями, институтами и организациями «касательно сохранения культурного наследия и уделять должное внимание памятникам и объектам религиозного происхождения».

В этом контексте польское председательство в ОБСЕ полностью поддерживает все соответствующие структуры организации, включая сопредседателей Минской группы, в их усилиях по достижению всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном.

«Защита памятников истории и культуры Армении включена в повестку дня Постоянного совета [ОБСЕ]. В этом свете польское председательство в ОБСЕ полностью поддерживает все соответствующие структуры ОБСЕ, включая Минскую группу ОБСЕ и ее сопредседателей, в их усилиях по достижению всеобъемлющего мира. Это значительно повысило бы безопасность, стабильность и процветание всего региона и обеспечило бы защиту всех памятников истории и культуры», - говорится в ответном письме польского председательства ОБСЕ.

Польское председательство воздержалось от комментариев по поводу действий Азербайджана в отношении армянского культурного наследия Нагорного Карабаха, а также решения Международного суда ООН по этому вопросу в декабре прошлого года.

С полным текстом документа Краковского симпозиума можно ознакомиться по этой ссылке.

Действующим председателем ОБСЕ с 1 января 2022 года является министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Напомним, что 10 марта Европарламент принял резолюцию, осуждающую действия Азербайджана, направленные на уничтожение армянского культурного наследия Арцаха, под названием «Уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе». За резолюцию проголосовали 635 членов Европейского парламента, против - 2, воздержались 42 депутата.

Резолюция Европарламента, авторами которой являются депутаты Петер ван Дален, Эвин Инджир и другие, «решительно осуждает политику уничтожения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, которая нарушает недавнее решение Международного суда ООН».

Принимая во внимание, что разрушение или осквернение любого памятника или любого другого объекта религиозного и национального наследия нарушает принципы Европейского Союза, в резолюции говорится, что после второй Арцахской 44-дневной войны и подписанного 9 ноября 2020 года заявления о перемирии 1 456 единицы, в основном, армянских памятников перешли под контроль Азербайджана. Во время войны армянское культурное наследие было сильно повреждено Азербайджаном. В частности, были подвергнуты бомбежке церковь Хазанчи, Кафедральный собор Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши, а также были разрушены и изменены статусы других церквей и кладбищ, таких как Церковь Зоравор Сурб Аствацацин вблизи города Мехакаван и Святого Егише в селе Матагис Нагорного Карабаха. При посещении армянской церкви XII века в села Цакури в Гадруте президент Азербайджана Алиев пообещал убрать с его стен все армянские надписи.

Европарламент также приветствует предложение ЮНЕСКО направить в Нагорный Карабах миссию по установлению фактов, призывает организацию немедленно осуществить эту миссию и подчеркивает, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственный доступ ко всем объектам армянского культурного наследия для их инвентаризации и определения их состояния.

При обсуждении резолюции и голосовании десятки депутатов Европарламента единогласно осудили действия Азербайджана в отношении армянского культурного наследия Арцаха, призвав не только ЮНЕСКО, но и Европейский Союз, а также и другие влиятельные международные организации принять меры для защиты армянских церквей и других святынь и оградить их от дальнейших посягательств. Многие члены Совета Европы назвали политику Азербайджана культурным геноцидом, подобно другим известным случаям культурного геноцида и вандализма, совершенным исламистами в сирийской Пальмире, Турцией – в оккупированном Кипре и т.д.

Ранее, 15 февраля, «Арменпресс» в ЮНЕСКО сообщили, что работают над вопросом направления независимой технической миссии в Нагорный Карабах в рамках Гаагской конвенции 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». ЮНЕСКО надеется, что ознакомительная миссия по этому вопросу будет реализована в ближайшее время, но, на данный момент, согласно официальному ответу ЮНЕСКО, предоставленному пресс-службой, необходимых условий для этого пока нет, поэтому обсуждения еще продолжаются.

3 февраля азербайджанские СМИ сообщили, что министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил, что в Азербайджане сформирована «рабочая группа специалистов по албанской истории и архитектуре», состоящая из «местных и зарубежных специалистов», целью которой является удаление «ложных следов, оставленных армянами» на так называемых «албанских храмах».

Министерство иностранных дел Республики Арцах решительно осудило решение Азербайджана о создании специальной комиссии, подчеркнув, что это является грубым нарушением решения Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении промежуточных мер. Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян назвал политику Азербайджана культурным геноцидом.

7 декабря 2021 года Международный суд ООН огласил решение о применении срочных мер на основании иска «Армения против Азербайджана», рассматриваемого в контексте Международной конвенции «Об устранении всех форм расовой дискриминации», в числе прочих вопросов обязав Азербайджан «предпринять все необходимые меры по предотвращению и наказанию действий вандализма и осквернения, направленных на сохранение армянского культурного наследия: церквей, исторических памятников, кладбищ и других мест поклонения».

МИД Армении также решительно осудило заявление министра культуры Азербайджана, отметив, что оно является не только открытым вызовом решению Гаагского трибунала, но и противоречит заявлениям Азербайджана о мире и создает серьезные препятствия на пути к миру в регионе. В сложившейся ситуации официальный Ереван считает первоочередной и актуальной задачей осуществление миссии ЮНЕСКО по сбору фактов в зоне нагорно-карабахского конфликта, предложенной генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и двумя протоколами к ней.

Арам Саркисян