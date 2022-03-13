И.о. президента Армении Ален Симонян принял избранного президента Ваагна Хачатуряна
После торжественной церемонии инаугурации и посещения воинского пантеона "Ераблур" избранный президент Ваагн Хачатурян с супругой Анаит Минасян были приняты в резиденции президента Республики.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, у входа в Президентский дворец их встретили исполняющий полномочия президента Армении Ален Симонян с супругой Мариам Маргарян.
В ходе последовавшей за встречей беседы Ален Симонян ещё раз поздравил Ваагна Хачатуряна с вступлением в должность президента Республики Армения и пожелал успехов и плодотворной работы.
Президент Хачатурян подчеркнул, что с большой ответственностью вступает в должность президента Республики и в ходе своей деятельности будет руководствоваться исключительно общегосударственными и общенациональными интересами.
В конце встречи они совершили экскурсию по территории президентской резиденции.
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