Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на церемонии инаугурации новоизбранного президента Армении

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовали на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения, в ходе которого состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.