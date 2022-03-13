МО Арцаха считает дезинформацию МО Азербайджана попыткой Баку скрыть собственные нарушения  

Министерство обороны Арцаха считает очередной попыткой скрыть собственные нарушения сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Арцаха в ночь с 12 на 13 марта подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные в направлении Мартунинского и Мартакертского районов Республики Арцах.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы МО Республики Арцах в Facebook.

«Распространенное 13 марта МО Азербайджана сообщение о том, что, подразделения Армии обороны НКР в ночь с 12 на 13 марта подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные в направлении Мартунинского и Мартакертского районов Республики Арцах, не соответствует действительности», -сообщают в МО Республики Арцах и подчеркивают: "Эта дезинформация – очередная попытка скрыть собственные нарушения режима прекращения огня".