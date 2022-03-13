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МО Арцаха считает дезинформацию МО Азербайджана попыткой Баку скрыть собственные нарушения  

МО Арцаха считает дезинформацию МО Азербайджана попыткой Баку скрыть собственные нарушения  

Министерство обороны Арцаха считает очередной попыткой скрыть собственные нарушения сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Арцаха в ночь с 12 на 13 марта подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные в направлении Мартунинского и Мартакертского районов Республики Арцах.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы МО Республики Арцах в Facebook.

 «Распространенное 13 марта МО Азербайджана сообщение о том, что, подразделения Армии обороны НКР в ночь с 12 на 13 марта подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные в направлении Мартунинского и Мартакертского районов Республики Арцах, не соответствует действительности», -сообщают в МО Республики Арцах и подчеркивают: "Эта дезинформация – очередная попытка скрыть собственные нарушения режима прекращения огня".


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