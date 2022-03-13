В отдельных горных районах РА ожидается метель, низкая видимость. Температура существенно не изменится  

На территории Армении днем 13-го марта, с 14-15 марта, 18-го марта время от времени в большинстве регионов, днем 16-го в отдельных районах ожидаются осадки, в отдельных местах-интенсивные. Осадки в горных и предгорных районах ожидаются в виде снега. В отдельных горных районах ожидается метель, низкая горизонтальная видимость. 17-го марта ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-7 м/с, с 13-16 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха существенно не изменится», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване днем 13-го марта, с 14-15 марта, днем 18-го марта время от времени ожидаются осадки. С 16-17 марта и ночью 18 марта ожидается погода без осадков.