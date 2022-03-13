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Сегодня нам как никогда нужны мудрость, доверие, стабильность, единство. Президент РА Хачатурян

Сегодня нам как никогда нужны мудрость, доверие, стабильность, единство. Президент РА Хачатурян

Новоизбранный президент Республики Армения Ваагн Хачатурян считает мудрость, доверие, стабильность и единство более чем необходимыми сейчас в Армении. 

Как передает Арменпресс, такое мнение Хачатурян высказал на внеочередном заседании НС, в своем выступлении после инаугурации.

Хачатурян отметил, что сегодня он вступает в должность президента Республики Армения в ответственный для будущего Армении период, когда страна находится в сложном узле региональных и международных вызовов. 

"Мы являемся свидетелями стремительно меняющихся геополитических событий, в результате которых меняются существующие системы мировой безопасности. Сегодня как никогда нам нужны мудрость, доверие, стабильность, единство", - сказал президент РА.

Он отметил, что современный мир очень быстро меняется, обостряется конкуренция за различные ресурсы. 

«В этой ситуации очень важно, какое государство мы будем строить. В конце концов, наличие государства — это сохранение и развитие нашего уникального вида и получение новых возможностей для взаимодействия с другими народами. Все это осуществится, если мы переосмыслим наше настоящее, организуемся любой ценой – для создания нашего нового достойного будущего, где сильное государство должно быть надежным, справедливым партнером в нашей общественной жизни", - добавил Хачатурян.

Президент подчеркнул, что в любом обществе, а для переходного периода – более чем особое значение приобретают государственные институты. Эффективность общественного управления, сотрудничество различных ветвей власти, почему нет – и долголетие самого государства он обусловил наличием состоявшихся институтов.

 "Несостоявшиеся или неполноценные государственные институты оказывают разрушительное воздействие на судьбы государств. Опаснее, когда они действуют вне Конституции и законов. В результате государство становится большой карательной машиной, обслуживающей интересы группки людей, что в итоге тормозит развитие, любые новые идеи, прогресс. К сожалению, не так давно мы были свидетелями или участниками всего этого", - подчеркнул президент РА.

 


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