В Ширакской области есть труднопроходимые дороги

По положению на 11:30 часов 13 марта, в Ширакской области закрытых дорог нет, но есть труднопроходимые дороги, особенно межобщинные.

Как передает Арменпресс, дороги межгосударственного и республиканского значения открыты, на некоторых участках гололед, а в Ашоцке и Амасии началась метель.

Обслуживающие компании проводят работы по очистке и обработке проезжих частей дорог.

"Техника работала всю ночь. На данный момент работает около 26 единиц техники, однако работам по очистке препятствует метель, особенно в Ашоцке и Амасии", - сообщил Арменпресс начальник управления градостроительства областной администрации Хачатур Хндзрцян.

Арменуи Мхоян