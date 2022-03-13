Вышла в свет иллюстрированная книга Вазгена Степаняна «Формула жизни», полотна выставлены в мэрии Гюмри

Вышла в свет иллюстрированная книга гюмрийского художника Вазгена Степаняна «Формула жизни», в которой представлены жизнь и деятельность художника, а также его картины.

Как передает Арменпресс, инициатива организации выставки как иллюстрированной книги, так и работ художника принадлежит управлению культуры и по делам молодежи мэрии Гюмри. В память о знаменитом художнике, около месяца в выставочном зале мэрии Гюмри будет открыта персональная выставка под названием «Формула жизни». На выставке представлено 37 полотен художника.

«Его жизнь была очень интересной. Он просыпался, шел в церковь, а после службы шел в свою мастерскую. В его картинах есть некий ритуальный стиль, одухотворенность, я бы сказал, тишина, потому что тишину очень трудно изобразить. На многих картинках сейчас много шума, это писать легко, а тишину - нет. С импрессионистами его тоже нельзя сравнивать: он оставил учебу незавершенной, чтобы не оказаться ни в одной сковывающей и обязывающей оболочке», - говорит кандидат искусствоведения, доцент Аракс Маргарян, представляя работы художника.

Вазген был одним из колоритных лиц города, известным не только своими картинами, но и своим темпераментом и юмором. «Кисть многих изображала улицы Гюмри, его церкви, дома и людей. Однако показать город «изнутри», его загадочную серость и печальную радость удалось немногим. Искусство Взо (Вазгена) – это глубоко прочувствованный и переосмысленный Гюмри, его юмор, философия, страдание, радость, которые художник пронес в себе и щедро распределил в картинах.

Поскольку художник изобразил только историческое ядро Гюмри, состоящее в основном из туфа, этим и объясняется преобладание серого цвета росписей. Но в этой тьме есть сияние, благороднейшая безмятежность. Он не любит многословия, и такими же точными и лаконичными, как живая речь художника, стали его полотна. В работах Взо тишина - абсолютная, живая и светлая. Кажется даже, что живопись – это молитва художника Богу. И именно одухотворенность составляет суть и содержание его творчества», — говорит Аракс Маргарян.

Арменуи Мхоян