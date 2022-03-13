COVID-19: в Армении за сутки подтвержден 51 новый случай  

По состоянию на 11:00 часов 13 марта в Армении было подтверждено 422 тыс. 4 случая коронавирусной болезни, из которых 408 тыс. 396 случаев выздоровления, 8572 – со смертельным исходом.

В настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни получает 3401 пациент.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армении.

За один день было проведено 2022 тестирования, подтвержден 51 новый случай коронавирусной болезни, выздоровел 181 человек, зарегистрировано 2 случая смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 935 тыс. 42.