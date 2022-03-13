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Лукас Селараян забил 4-й гол в текущем сезоне MLS

Лукас Селараян забил 4-й гол в текущем сезоне MLS

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Лукас Селараян забил 4-й гол в чемпионате MLS.

Как передает Арменпресс, в 3-м туре первенства MLS "Коламбус Крю" Селараяна померился силами с "Торонто" и одержал победу со счетом 2:1.

 Нападающий национальной сборной Армении по футболу Лукас Селараян был в стартовом составе "Коламбус Крю", отыграл весь матч и стал автором гола на 56-й минуте. Это 4-й мяч Селараяна в 3-х матчах текущего чемпионата.

"Коламбус Крю" продолжает лидировать в Восточной конференции.

 


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