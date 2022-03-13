Бичахчян вышел на замену в очередном матче команды Pogon
09:25, 13 Март, 2022
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян принял участие в очередной игре клуба.
Как передает Арменпресс, в 25-м туре первенства Польши по футболу "Погонь" померился силами с "Краковией". На добавленной 90+2 минуте "Погонь" вышел вперед в счете, однако не сумел сохранить победный счет. Через 3 минуты "Краковия" сравняла его с 1:1.
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян не был в стартовом составе Pogon, но вышел на замену на 67-й минуте.
Pogon продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Польши по футболу.
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