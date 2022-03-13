Саркис Адамян стал автором дубля в составе «Брюгге»

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян стал автором дубля в составе клуба.

Как передает Арменпресс, в 31-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге" одержал победу над "Остенде" со счетом 3:1.

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Саркис Адамян, который вышел на поле в стартовом составе "Брюгге", стал автором дубля. Сначала армянский футболист отличился на 17-й минуте, затем - на 32-й. Это первый дубль Адамяна в чемпионате Бельгии.

После этого тура "Брюгге" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера "Роял Юнион" на 7 очков.