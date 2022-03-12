Азербайджан пытается обострить ситуацию на границе с Арменией и в Нагорном Карабахе. Посол Мкртчян 

Азербайджан пытается воспользоваться сложившейся крайне напряженной международной ситуацией и обострить ситуацию как на границе с Арменией, так и в Нагорном Карабах

Как передает Арменпресс, об этом сказал посол Армении в Греции Тигран Мкртчян в интервью TV100 Thessaloniki, комментируя случаи нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в последние дни.

Говоря о принятии Европейским парламентом резолюции «Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе», посол высоко оценивает вовлеченность греческих и кипрских депутатов в его принятие.

Посол Мкртчян коснулся нынешнего уровня отношений между Арменией и Грецией и отметил, что их можно считать удовлетворительными, в то же время подчеркнув необходимость продолжительной работы во всех возможных сферах

Посол Мкртчян в своем выступлении представил также вековые культурные связи между странами, а также прогресс, в последние годы зафиксированный в Армении в различных сферах, говорил также о возможностях научного сотрудничества и активизации туризма, высоко оценивать роль армянской общины Греции в развитии отношений между двумя странами.