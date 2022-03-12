Главы МИД Армении и Турции едины во мнении, что урегулирование отношений необходимо для всего региона
Министерство иностранных дел Республики Армения распространило сообщение о встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.
Арменпресс представляет сообщение МИД Армении.
"12 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу.
Министр Мирзоян выразил благодарность министру Чавушоглу за приглашение.
Министры иностранных дел подтвердили свою готовность к полноценному урегулированию отношений между Арменией и Турцией и установлению добрососедских отношений без предусловий. Они сошлись во мнении, что урегулирование необходимо для всего региона.
Главы МИД выразили свою поддержку работе специальных представителей двух стран в этом процессе".
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