Podcast-Sport: решение Мхитаряна покинуть сборную и заявки Капароса

Генрих Мхитарян, один из лучших футболистов армянского футбола всех времен, несколько дней назад объявил о своем уходе из сборной, после чего последовала публикация заявок состава сборной Хоакина Капароса, которым команда будет готовиться к предстоящим товарищеским матчам.

В Podcast-Sport «Арменпресс» обо всем этом мы говорили с руководителем отдела спорта Первого канала Эдуардом Калантаряном.

«Не берусь утверждать, что в его отношениях с руководителями армянского футбола или с тренерами национальной сборной есть стопроцентная проблема, но я уверен, что решение Мхитаряна не имело чисто спортивного контекста», - сказал Калантарян.

Он заметил, что Мхитарян уже приезжал в команду с проблемами.

Касаясь футболистов, приглашенных в команду для участия в предстоящих товарищеских играх, Калантарян заметил: «Если это товарищеские матчи, то не нужно вдаваться в имена приглашенных игроков».

Сборная Армении проведет товарищеские матчи со сборными Черногории и Норвегии. 24 марта в Ереване команда примет Черногорию, 29 марта в Осло сразится с командой Норвегии.