Известен чемпион по шахматам среди СМИ. Приз за самую красивую партию — у корреспондента Арменпресс

12 марта представители армянских СМИ соревновались в шахматном турнире в 7-й раз.

Как сообщает Арменпресс, представитель газеты "Голос Армении" Вадим Мкртчян в 6-й раз выиграл турнир. Второе место занял Норайр Шогикян с «Первого канала», а третье место занял главный редактор газеты «Республика Армения» Арарат Петросян.

Кубки, медали и денежные призы участникам, занявшим 1-3 места, вручили первый арцахский гроссмейстер международного класса Овик Айрапетян, президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян, вице-президенты Ереванской шахматной федерации НорайрКалантарян, АраикМанукян, президент Ассоциации иностраннвх журналистов Тигран Ованнисян.

Турнир представлял собой состязаниепо быстрым шахматам, состоящее из 7 туров: участникам давали по 10 минут на каждую партию, а также по 5 дополнительных секунд на каждый ход. В турнире приняли участие 14 представителей СМИ.

Призы были вручены еще в 4 номинациях: награду получилпредставитель "Sputnik Армения" (4-е место) Давид Галстян, награду за самую красивую игру получила корреспондент государственного информационного агентства Арменпресс Карине Тертерян, награду за самую быструю победу получил корреспондент Live News.аm Геворк Хачатрян,награду получил и самый пожилой корреспондент - представитель Sputnik Армения Тигран Ованнисян.

«Проведение шахматного турнира среди СМИ, ставшее уже традицией, способствует популярности шахмат в республике. Спасибо мэрии Еревана за поддержку этих соревнований», - сказал Тигран Ованнисян, президент Ассоциации иностранных корреспондентов.

Турнир проходил в Ереванском шахматном доме имени Тиграна Петросяна под эгидой мэрии Еревана, при поддержке Федерации шахмат Еревана и SilMaaza. Турнир организован Ассоциацией иностранных корреспондентов.

Победителем в 2019 году стал главный редактор газеты "Футбол Плюс" - учредитель, футбольный комментатор Сурен Багдасарян, а в остальных пяти конкурсах - в2015, 2016, 2017, 2018 и 2021 гг. - Вадим Мкртчян.