Выпущенный Азербайджаном снаряд взорвался во дворе здания в общине Парух в Арцахе

В общине Парух Аскеранского района Арцаха снаряд, выпущенный азербайджанской стороной из миномета калибра 60 мм, взорвался во дворе здания, причинив материальный ущерб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает прокуратура Арцаха, сообщая, что правоохранительные органы продолжают процесс документирования преступных действий Азербайджана и фиксации доказательств.

«Как уже сообщалось, в последние дни на разных участках арцахско-азербайджанской линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана стреляли из огнестрельного оружия разного калибра в направлении общин Храморт, Парух и ХнапатАскеранского района Арцаха. Правоохранительные органы Республики Арцах продолжают процесс документирования преступных действий против армян Арцаха и фиксации доказательств. В ходе сбора доказательств в общине ПарухАскеранского района зарегистрирован очередной случай: во дворе дома, принадлежащего общине, разорвался снаряд, выпущенный из гранатомета калибра 60 мм, причинив материальный ущерб", - говорится в сообщении прокуратуры.