Телефонный разговор Макрона, Шольца и Путина. AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц ведут телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AgenceFrance-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Подробности содержания телефонного разговора пока не сообщаются.

Лидеры трех стран провели телефонный разговор и 10 марта - обсуждая ситуацию в Украине.