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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта (из-за угрозы снежной лавины). 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

 На российской стороне скопилось 267 грузовиков.

 

 


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