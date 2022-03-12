Группы, перевозящие оружие в Украину, могут быть для нас законной мишенью. Замминистра ИД России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поставки оружия на Украину со стороны Запада усложняют ситуацию, поскольку группы, перевозящие это оружие, становятся законной мишенью для российских Вооруженных сил.

Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с российским Первым каналом.

«Мы предупредили США, что процесс поставки оружия Украине рядом стран, который они возглавляют— это не просто опасный шаг, а действие, которое превращает соответствующие группы во вполнезаконные мишени», — сказал он.

Он заявил, что Москва и Вашингтон не ведут переговоров и консультаций по украинскому вопросу.

Ссылаясь на заявление президента США Джо Байдена об опасности начала третьей мировой войны, Рябков отметил. «Это попытка сыграть на нервах, навязать вопросы собственной повестки международному сообществу. Разрушительные цели того шага для нас очевидны».