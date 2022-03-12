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Начальники генштабов ВС России и Турции обсудили вопросы безопасности

Начальники генштабов ВС России и Турции обсудили вопросы безопасности

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в телефонном разговоре со своим турецким коллегой обсудил вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны России.

В Генштабе ВС Турции сообщили, что в ходе переговоров были даны оценки актуальным вопросам безопасности.


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