Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине

Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если в этом будет необходимость.

Как сообщает Арменпресс, такую позицию высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью центральному телевидению Китая.

«Какова наша роль? Мы не являемся стороной переговоров, хотя и не избегаем ответственности и готовы участвовать в переговорном процессе и способствовать разрешению ситуации, если в этом будет необходимость и нам это предложат", - сказал он.