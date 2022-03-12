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Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине

Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине

Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если в этом будет необходимость.

Как сообщает Арменпресс, такую позицию высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью центральному телевидению Китая.

«Какова наша роль? Мы не являемся стороной переговоров, хотя и не избегаем ответственности и готовы участвовать в переговорном процессе и способствовать разрешению ситуации, если в этом будет необходимость и нам это предложат", - сказал он.


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