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Чавушоглу обсудил с Боррелем ситуацию в Украине

Чавушоглу обсудил с Боррелем ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на Дипломатическом форуме в Анталье обсудил с Верховным представителем ЕС по иностранным делам ЖозепомБоррелем ситуацию в Украине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках Дипломатического форума в Анталье мы обсудили с Верховным представителем ЕС Борелем последние развития в Украине и Кипре", - написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.

 

 


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