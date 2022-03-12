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Гидрометслужба РА призывает не проводить сельхозработы в Араратской долине под открытым небом

Гидрометслужба РА призывает не проводить сельхозработы в Араратской долине под открытым небом

Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения призывает сельских жителей Араратской долины не проводить работы на открытом воздухе.

"Учитывая ожидаемое резкое понижение температуры воздуха 13-20 марта, ожидаемую особенно в ночные часы минусовую температуру, в частности, призываем сельских жителей Араратской долины не проводить сельскохозяйственные работы на открытом воздухе»,-говорится в сообщении.

Температура воздуха в Армении 12-15 марта постепенно понизится на 6-8 градусов.


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