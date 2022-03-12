Из-за разнузданности Азербайджана население Арцаха уже 5 дней лишено газоснабжения. Артак Бегларян

Уже пятый день в Арцахе около 100 тысяч жителей (80% всего населения - 100% населениягазифицированных районов) полностью лишены газоснабжения, в том числе отопления и горячей воды.

Как передает Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале заявил госминистр Республики Арцах Артак Бегларян, подчеркнув, что причиной этих лишений является разнузданное поведение азербайджанской стороны.

«В Арцахе идет снег, а температура 0 и минусградусов по Цельсию. Большая часть населения лишена газоснабжения, причиной этих лишений является разнузданное поведение азербайджанской стороны, которое не позволяет российским миротворцам, нашим специалистам, подойти к единственному газопроводу, идущему из Армении, и восстановить его. Газопровод взорвался под контролем азербайджанской стороны", - заявил госминистр Арцаха.

АртакБегларян подчеркнул, что в то же время в направлении гражданских населенных пунктов продолжаются обстрелы из крупнокалиберного и мелкокалиберного оружия, азербайджанская сторона также препятствует выполнению сельскохозяйственных работ.

"Вывод один: Азербайджан хочет продолжить свои преступления против человечества, изгнать армян из Арцаха, но мы твердо стоим на своей древней родине, иникакие лишения не смогут поколебать нашу волю», - сказал Артак Бегларян.