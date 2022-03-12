Чрезвычайный и полномочный посол Армелла Шакарян вручила верительные грамоты президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Мексике сообщает, что в ходе визита посол встретился с министром иностранных дел Марио Букаро и министром культуры Фелипе Агиларом. Стороны договорились приложить взаимные усилия для углубления двустороннего сотрудничества.

В то же время посол посетила парламент страны и встретилась с председателемШирлиРиверой. Подчеркнув важность парламентской дипломатии, стороны договорились о расширении сотрудничества между парламентами Армениии Гватемалы. Во время пребывания в парламенте Армелла Шакарян провела беседу с председателем комитета по внешним связям Мануэлем Конде.

Во время своего пребывания в Гватемале посол также посетила Центральноамериканский парламент. В ходе встречи с руководителями учреждения посол подчеркнула готовность Армении к углублению партнерства с Центральноамериканским парламентом.

24 августа 2021 года Указом президента Республики Гватемала посол Республики Армения в Мексике АрмеллаШакарян по совместительству назначена послом в Гватемале (резиденция в Мексике).