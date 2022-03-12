Посол Мкртчян в Салониках представил предстоящие программы в сфере экономики и торговли

В рамках рабочего визита в Салоники Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян встретился с Председателем Совета директоров Салоникской международной торговой ярмарки TIF - HELEXPO Тасосом Дзикасом.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Греции сообщает, что во встрече также приняли участие исполнительный директор организации КириакосПозрикидис, председатель Промышленной палаты греко-армянской торговли АкисДагазян.

Представители выставки, подчеркнув возможности развития двусторонних отношений между двумя странами, предложили организовать участие Республики Армения в ряде международных выставок, которые пройдут в Салониках.

В свою очередь посол представил предстоящие программы и инициативы в сфере экономики. Собеседники договорились тесно сотрудничать в течение 2022 года, чтобы обеспечить присутствие армянских бизнесменов в сферах продовольствия, виноделия, туризма и высоких технологий на этих важных мероприятиях— с целью обеспечить новые возможности и потенциал развития на рынках Европы и Балкан.