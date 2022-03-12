Президент Арутюнян принял представителей АРФ “Дашнакцуцюн”

12 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял члена новоизбранного Бюро АРФ “Дашнакцуцюн” Давида Ишханяна и представителя Центрального комитета АРФД Арцаха Артура Мосияна.

Об этом Арменпресс сообщили в Главноминформационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Дав высокую оценку роли партии “Дашнакцутюн” в деле решения общеармянских проблем, глава государства отметил важность усилий, направленных на эффективную реализацию потенциала структуры, подчеркнув свою полную готовность к сотрудничеству. Президент отдельно коснулся взаимодействия с офисами Ай Дата, отметив, что после 34-го Общего собрания АРФ “Дашнакцутюн” он провел плодотворную встречу и обсуждение также с руководителем европейского офиса Ай Дата Гаспаром Карапетяном.

Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики республики, существующих вызовов, равно как и процессов, происходящих в регионе и мире.