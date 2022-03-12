Европейские индексы - 11-03-22

МОСКВА, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.38% и составил 13628.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.85% и составил 6260.25 пункта, британский FTSE вырос на 0.80% и составил 7155.64 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.