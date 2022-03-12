Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в России с 14 марта

Глава американской социальной сети Instagram Адам Моззери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована в России с 14 марта.

Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это решение разделит друг от друга и остального мира около 80 миллионов россиян. Около 80% жителей России подписаны на Instagram-аккаунты, зарегистрированные за пределами их страны. Это неправильно», — написал он.

11 марта Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к социальной сети Instagram в России. Роскомнадзорзаявил, что в соцсети распространяются публикации, призывающие к насилию в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.