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Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в России с 14 марта

Глава Instagram подтвердил блокировку соцсети в России с 14 марта

Глава американской социальной сети Instagram Адам Моззери подтвердил, что соцсеть будет заблокирована в России с 14 марта. 

Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Это решение разделит друг от друга и остального мира около 80 миллионов россиян. Около 80% жителей России подписаны на Instagram-аккаунты, зарегистрированные за пределами их страны. Это неправильно», — написал он.

11 марта Роскомнадзор объявил, что ограничит доступ к социальной сети Instagram в России. Роскомнадзорзаявил, что в соцсети распространяются публикации, призывающие к насилию в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

 

 

 

 


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