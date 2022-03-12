В Туркменистане начались внеочередные президентские выборы

В Туркменистане открыты все избирательные участки, в стране стартовали внеочередные президентские выборы.

Как передает Арменпресс, на пост президента баллотируются девять кандидатов, среди которых сын действующего президента ГурбангулыБердымухаммедова— вице-премьер Сердар Бердымухаммедов.

По данным ТАСС, в стране действуют 2577 избирательных участков, а за рубежом — 41. Зарегистрированных избирателей —3 млн 459 тыс. 63.

11 февралядействующий президент Гурбангулы Бердымухаммедов заявил, что решил подготовить почву для передачи власти молодежи. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и принял «сложное решение».