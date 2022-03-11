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Страница Национального Собрания Республики Арцах в facebook подверглась хакерской атаке

Страница Национального Собрания Республики Арцах в facebook подверглась хакерской атаке

Страница Национального Собрания Республики Арцах в facebook подверглась вражеской хакерской атаке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

"Просим вас не поддаваться вражеским провокациям и не распространять записи данной страницы", - говорится в заявлении.


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