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США запрещают экспорт, продажу, поставку долларовых банкнот в Россию

США запрещают экспорт, продажу, поставку долларовых банкнот в Россию

Новый указ о мерах в отношении РФ, подписанный в пятницу президентом США Джо Байденом, запрещает экспорт, продажу, поставку из Соединенных Штатов долларовых банкнот в Россию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Белый дом.

Этот документ позволит в будущем накладывать ограничения на инвестиции в любой сектор российской экономики, добавили в Белом доме. "Указ создаст правовые полномочия для будущих ограничений на инвестиции [со стороны американских физических и юридических лиц] в любой сектор российской экономики", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что решение о том, в отношении какой отрасли стоит ввести рестрикции, должен будет принимать глава Министерства финансов США после консультаций с госсекретарем страны.


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