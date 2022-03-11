США запретят импорт российских морепродуктов, водки и алмазов

Власти США в рамках мер в отношении РФ из-за ситуации на Украине запретят импорт российских водки, морепродуктов и алмазов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины.

"Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из ряда ключевых секторов российской экономики, это включает морепродукты, водку и алмазы", - сказал он.

Как сообщила позднее пресс-служба Белого дома, запрет на импорт спиртных напитков, морепродуктов и непромышленных алмазов будет фигурировать в указе, который готовится подписать американский лидер. "Это лишит Россию доходов от экспорта на сумму более $1 млрд. <...> США оставляют за собой право вводить дополнительные ограничения на импорт по мере необходимости", - добавили в Белом доме.