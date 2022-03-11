Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram на территории РФ

Роскомнадзор решил ограничить доступ к социальной сети Instagram в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", - сообщили в Роскомнадзоре.