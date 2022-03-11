Лукашенко предложил провести в Москве встречу лидеров стран ЕАЭС и ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения в Москве встречи лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для выработки решений по противодействию санкциям, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Нам надо собраться в ОДКБ, нам надо в ЕАЭС собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Я вношу предложение, и я думаю, вы [президент РФ] меня поддержите. Нам надо собраться в Москве сесть за стол переговоров", - сказал Лукашенко в пятницу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белорусский президент отметил, что Россия всегда помогала своим союзникам. По его словам, объединив рынки, "мы через месяц забудем, что у нас есть санкции".