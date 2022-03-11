Время в Ереване: 11:07:36,   13 Март

Ваагн Хачатурян освобожден с должности министра высокотехнологической промышленности

Ваагн Хачатурян освобожден с должности министра высокотехнологической промышленности

Указом и.о. президента Армении Алена Симоняна, Ваагн Хачатурян освобожден с должности министра высокотехнологической промышленности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]